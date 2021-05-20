比特幣遭內地封殺 單日一度暴挫三成

虛擬貨幣近年幣價暴漲，上市公司爭相購入恐失先機。惟近期比特幣先受特斯拉行政總裁馬斯克揚言清倉的威脅，其後又遭內地全面封殺，包括重點「礦區」內蒙古下達「禁採令」、三協會聯合發文抵制金融機構開展虛擬貨幣業務等，比特幣連挫五日，昨日一度暴挫三成，低見30201美元。據Coindesk數據顯示，比特幣於過去24小時由最高位43911.94美元一路暴挫，低見30201.96美元，24小時內急瀉逾三成，創今年一月以來最低水平。比特幣截至昨晚十時報35427.2美元，仍跌近兩成。以太幣跌幅更為顯著，過去24小時內曾高見3469.87美元，其後一度挫至1902.08美元，急瀉達45.2%，截至昨晚十時報2435.06美元，仍跌28.4%。以太幣曾瀉45.2%內地政府頻頻出手封殺虛擬貨幣，成其出現集體跳水的關鍵。尤其是昨日內地最主要的「礦區」內蒙古，再有進一步行動響應政府號召。內蒙古發改委公佈，將設立加密貨幣「挖礦」企業問題信訪舉報平台，以全面清理關停虛擬貨幣「挖礦」項目，完善加密貨幣「挖礦」企業問題情況舉報渠道。據了解，內蒙古是內地「礦工」最喜愛的地方，原因是其相對涼爽的氣候和豐富的煤炭資源，是發展廉價電力的有利條件。因此，內地企業家已投資數億美元在內蒙古建立大型「礦場」，而每個「礦場」能耗相當於一個小城市的用量，導致內蒙古比特幣的開採量可達全球8%。虛擬貨幣大幅降溫，交易所之一Luno的業務發展主管Vijay Ayyar卻認為，此輪下跌屬正常現象。目前仍處於比特幣的牛市階段，有三成至四成的回調是正常的。今年1月比特幣亦曾出現35%的調整，而2017年比特幣牛市期間亦出現過類似的跌幅。他說：「現在比特幣已跌近底部。」