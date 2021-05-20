uniqlo遭美海關截貨 疑違新疆棉花禁令

路透引述一份日期為5月10日美國海關文件指出，一批優衣庫男襯衫1月5日在洛杉磯港遭扣押，疑似違反使用新疆地區棉花的禁令。雖然優衣庫母公司迅銷集團提出抗議，但被否決。
報道指出，被駁回請求的理由是，該公司無法提供有關這批產品部份不是由遭強迫勞動的勞工所生產的認可。
本港開展新冠疫苗接種計劃至今，市民反應未如理想，僅打了二百萬針，接種率稍高於一成八，而打針後出現異常個案約二千八百多宗，大部份情況輕微。港府強調，打針後十四天內死亡的二十人，經專家研究後均與打針不存在...
2021-05-20
深圳華強北賽格大樓一連兩日突然發生晃動，前日發生疏散後，深圳住建局其後通報稱大樓的結構安全，容許商戶返回大樓，不過有商戶指於昨日下午再感大樓晃動。深圳賽格公司昨日發聲明，暫時未知晃動的確實原因。 根據...
2021-05-20
以、巴衝突持續，以軍周二繼續空襲加沙。以色列南部工廠被火箭擊中，兩名泰國工人被炸死，另有七人受傷。以軍被指疑用「忍者飛彈」攻擊敵方，更關閉一條進入加沙的人道救援物資通道。聯合國安理會後，法國聯同埃及和...
2021-05-20
據《星島地產網》報道，二手頻錄減價成交，並獲用家承接，中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊5座低層B室，面積623方呎，三房連套房間隔，望市景，以648萬易手，呎價10401元。原業主於98年...
2021-05-20
中國嚴禁虛擬貨幣交易，惹來連鎖效應，不但比特幣等多隻虛擬貨幣價格急跌，連帶科技股也有沽壓，納斯達克指數昨晚早段跌1.6%。至於以傳統股為主的杜指，在市場氣氛轉壞之下，杜指早段跌473點，至33587點...
2021-05-20
塞爾特人前鋒泰頓周二東岸附加賽獨取五十分，更勝巫師雙雄韋斯博克和標爾總和的四十二分，率隊主場贏118:100取得東岸季後賽七號種子資格。對於外界批評身為領袖太寡言，此子反駁：「我用表現去帶動隊友。」
2021-05-20
炎炎夏日到喇，又係時候要換季，為自己同家人換新裝。ELEMENTS圓方推出「初夏雙重消費賞」，仲同Visa、ZA Bank同商場現金回贈手機應用程式BLOOM聯手推出「ELEMENTS X BLOOM...
2021-05-17
日本紅星新垣結衣在16年與唱作人星野源演出劇集《逃走雖可恥但有用》，事業更上一層樓，亦奠定男粉絲心目中的「靚妻」地位，甚至戲稱她為「我老婆」。其後有傳她與星野源戲假情真，但兩人一直未有承認拍拖。結衣B...
2021-05-20
亞洲多國的新冠肺炎疫情嚴峻，印度大爆發持續、台灣疫情反彈、新加坡疫情由低位回升、日本長時間未能擺脫疫情困擾。相比之下，香港疫情呈放緩狀態，但大家不能放鬆，只要走漏一名帶變種病毒的入境者，疫情又會反彈，現在港人要趁疫情平穩，加上疫苗供應充裕，早日去打針，不要令任何一劑疫苗過期而造成浪費，才能築起群體免疫城牆。 港府指出，考慮到復必泰疫苗的儲存、運輸要求高，須物流配套，加上社區接種中心運作需要大量人力物力，打復必泰疫苗的社區中心將於九月停止運作，但仍有其他處所，如醫院提供復必泰的接種服務。對於港人接種率偏低，若情況持續，會否令復必泰疫苗過期而報廢，港府沒有明確回應，只一再強調，...
2021-05-20
潘頓昨晚在頭場賽事策騎「赤馬雄風」大熱掄元，本來以為是大攻勢序幕，豈料第二場賽事之後馬會卻宣布，潘頓因為身體不適而要退下火線，令其騎師王的彩票即時變牆紙！事實上，潘頓在頭場影頭馬相的時候，就算戴上口罩...
2021-05-20