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uniqlo遭美海關截貨 疑違新疆棉花禁令

2021-05-20 列印
　　中美角力，就連日本時裝品牌迅銷（6288）也中招。據外電報道，日本迅銷集團（Fast Retailing）旗下的優衣庫（Uniqlo）品牌襯衫，因被美國當局懷疑其產品涉及違反使用中國新疆棉花的禁令，於1月份被美國海關遭攔下。

  路透引述一份日期為5月10日美國海關文件指出，一批優衣庫男襯衫1月5日在洛杉磯港遭扣押，疑似違反使用新疆地區棉花的禁令。雖然優衣庫母公司迅銷集團提出抗議，但被否決。



  報道指出，被駁回請求的理由是，該公司無法提供有關這批產品部份不是由遭強迫勞動的勞工所生產的認可。

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