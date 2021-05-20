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大唐新能源夥母企發展太陽能

2021-05-20 列印
　　中國大唐新能源（1798）昨日宣佈與母公司組合資公司，該公司昨日（19日）公佈，旗下全資附屬大唐新能源香港與母公司旗下大唐雲南訂立合資協議，雙方共同出資組合資公司，以共同開發大姚大平地太陽能項目。根據合資協議，項目投資總額為5326.7萬元（人民幣，下同）。

  大唐新能源指出，合資公司（大唐（大姚）新能源開發有限公司），將從事能源電力項目的投資開發等業務，有利於推動楚雄州大姚大平地10萬千瓦太陽能項目開發建設，符合國家「碳達峰、碳中和」發展目標，有利提升其裝機容量，並推動高質量發展。





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