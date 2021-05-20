中環IFC外望——新垣結衣閃嫁星野源 觸發日股「丁蟹效應」？

日本有個都市傳說，每當一個「國民女神」結婚，都會引致日本股市下跌。昨日日本女藝人新垣結衣與《逃避雖可恥但有用》同劇拍檔星野源宣佈結婚，日股也下跌362點，但消息是在收市後公佈，有網民笑稱，新垣結婚不僅將衝擊日股，還可能讓東交所倒閉。都市傳說其實是源於去年日本女星石原聰美宣佈結婚，正好發生東京證券交易所系統故障，全日暫停交易。其後有日本網友整理過去日本藝人宣佈婚訊後對股市衝擊，「堀北真希結婚，日股下跌895點；北川景子結婚，日股下跌479點；優香結婚，日股跌528點；小倉優子再婚，日股下跌1010點；石原聰美結婚，東京證券交易所更直接故障全日停止交易」。昨日曾一同演出《逃避雖可恥但有用》的新垣結衣與歌手星野源，透過事務所宣佈婚訊。兩人表示今後也希望繼續互相支持，共同積累未來的時光。新垣結衣同時宣佈，與現在的經理人公司結束合約，未來將以個人形式繼續活動。何猷君購入比亞迪第100萬輛新能源車芸芸豪車之中，已故賭王何鴻燊之子何猷君近期鍾情比亞迪（1211）。昨日在比亞迪第100萬輛新能源汽車交付儀式上，何猷君從比亞迪董事長王傳福手中交收「漢EV」。該車補貼後售價為22.9萬元至27.9萬元人民幣。何猷君在比亞迪儀式上直言，一直有留意比亞迪「漢EV」車款，逼不及待想駕駛比亞迪的新車，並向朋友們炫耀。年僅26歲的何猷君與其他富家子弟一樣，酷愛收藏跑車。過去他曾被外界拍下，在香港會以價值約320萬元的麥拿倫（McLaren）570S Coupe跑車代步。此外，王傳福亦在儀式上分享未來大計，比亞迪乘用車將進軍歐洲，首站選址挪威，計劃今年出口1500輛新能源車，並於第三季實現交付。高瞻