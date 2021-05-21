上周失業救濟初領人數減3.4萬 就業數據好轉 杜指升188點

反映美國就業市場逐步改善， 上周首次申請失業救濟人數為44.4萬人，按周減少3.4萬人，較市場預期的45萬人為佳。此外，美國4月領先指標上升1.6%，預期為上升1.4%。分析師指出，上述數據令美股昨早段得到有力支持。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34084點，升188點；納斯達克指數收報13535點，升236點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見49.03港元，較香港收市價升0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見600.19港元，較香港收市價跌8.81港元。
科技股帶領大市向上，蘋果與微軟股價都漲約2%。
科技股表現搶鏡
至於其他個別公司，貝殼找房（BEKE）創辦人左暉突然因病去世，股價受壓一度跌8%，後收窄至跌2%；維珍銀河宣佈VSS號宇宙飛船將在本周六試飛，股價大升一成半逼近20美元。
歐洲股市顯著反彈。汽車股領漲，升接近2%。英國富時100指數收報7019.79點，升69點，升幅1%。法國CAC指數收報6343.58點，升81點，升幅1.29%。德國DAX指數收報15370.26點，升256點，升幅1.70%。
油價尾段跌幅擴大。於紐約商品交易所，6月份紐約期油接近收市時報每桶62.12美元，跌1.24美元，跌幅1.96%。
港股方面，市場擔心短期內聯儲局量化寬鬆（QE）減碼和展開加息計劃，加上被中國「追殺」的虛幣崩盤，港股假後回軟結束三連升。恒指全日於10天線（28305）及20天線（28561）之間反覆上落，盤中曾插300點，低見28293點，收報28450點，回吐143點。科網巨企績佳，刺激科指逆市跑出，收報7915點，彈近1.3%，連續第三日走高，大市成交金額增至1688億元。
科技股表現搶鏡，股王騰訊（700）昨日收市後公佈首季業績，股價收市微升0.25%，報609元；寶尊電商（9991）首季經調整多賺約1.4倍，股價炒高7.53%，收報91.4元。