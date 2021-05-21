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比特幣重上四萬美元

2021-05-21 列印
  比特幣走勢經歷周三急跌近3萬美元後，昨日大幅收窄，更重上4萬美元水平。科技女股神Cathie Wood，及特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克等繼續力撐，Cathie Wood維持可升至50萬美元的看法。

  外電報道，比特幣經過前日大插水後，Cathie Wood仍對比特幣充滿信心，仍然保持比特幣能升到50萬美元水平的看法。



  另外，馬斯克表示，Tesla有Diamond Hand（鑽石手），暗示公司不會賣掉所投資的價值15億美元比特幣。

  根據數碼資產交易平台coindesk顯示，比特幣於過去24小時由最高位41007.49美元，跌至低位30201.96美元，24小時內瀉近3成。不過，昨日已反彈至4萬美元水平，截至昨晚7時半報39895.62美元，24小時內升近4%。
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