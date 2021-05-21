騰訊首季多賺22%遜預期 未為潛在反壟斷罰款撥備

「股王」騰訊（700）昨日收市後公佈季績，按非國際財務報告準則，今年首季盈利為331.2億元（人民幣，下同），按年增22.3%，較市場預期差。對於內地官方近期不斷打擊壟斷行為，騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，該公司未有為潛在罰款作撥備。騰訊首季收入為1353.03億元，按年增25.2%。當中增值服務業務收入增長16%，至724億元；其中遊戲收入增加17%，至436億元，主要由於全球手機遊戲收入增長所推動。期內手機遊戲收入總額及個人電腦客戶端遊戲收入，分別為415億元及119億元。社交網絡收入增長15%，至288億元，主要由於數碼內容訂購及遊戲虛擬道具銷售的穩健增長所致。遊戲收入增17%騰訊於昨日舉行股東會，會上有小股東擔心該公司就反壟斷問題被罰款，劉熾平指出，一間公司會否受罰很大程度要視乎公司性質，強調騰訊是一間非常尊重監管、合規的公司，目前合規為公司首要工作。他又指監管不是針對單一公司，而是整個行業，騰訊應該利用這個機會和政府建立更緊密溝通。集團網絡廣告業務首季收入增長23%，至218億元，反映電子商務平台、教育及快速消費品等的需求增長，以及合併易車的廣告收入貢獻。社交及其他廣告收入增長27%，至185億元，由於響應廣告針對微信朋友圈廣告及其流動廣告聯盟的需求增長，而提供更多廣告庫存所推動；媒體廣告收入增長7%，至33億元。期內金融科技及企業服務業務收入按年增47%，至390億元。集團指出，企業服務收入增速較上季提升，主要由於項目部署恢復、企業軟件及網上影片客戶需求增長，以及自去年第四季合併易車的企業服務收入所推動。截至三月底止，微信及WeChat合併月活躍帳戶數達12.42億，按年增長3.3%；QQ流動終端月活躍帳戶數達6.06億，按年減12.6%。