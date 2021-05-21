  • 2021年5月21日 星期五
  • 30º
  • 80%
熱門： 新垣結衣星野源華英中學安格斯牛肉吳業坤

日報新聞 > 財經

奈雪的茶闖關在即 傳擬籌47億

2021-05-21 列印
　　內地茶飲品牌奈雪的茶曾於今年2月遞表，據報擬籌6億美元(約46.8億港元)。創始人彭心日前在出席活動時透露，該股即將進行上市聆訊，又料於未來一至兩個月內開始展開招股流程。她又指，上市並非因為缺錢，與投資者溝通後認為市場對新式茶飲認可度高。

        有內媒報道，奈雪的茶昨日下午已成功通過港交所闖關，最早將在昨晚確定基石投資者，而其中一間是具有中資背景的基金。不過，奈雪的茶稍後回應消息不實。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。



        京東物流(2618)昨截孖展，並將在今日截招股。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd