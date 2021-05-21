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儲局上月議息 部份官員提減買債

2021-05-21 列印
　　美國聯儲局4月份會議記錄顯示，部份官員認為，如果經濟持續向着目標迅速取得進展，或適宜於未來會議上某個時候開始討論調整買債步伐。市場擔心聯儲局提早收水，刺激前晚美匯指數重上90上方，昨持續徘徊於90樓上，市場料美指短期於89.7至91.5區間波動。

  會議記錄顯示在疫苗接種計劃取得進展和強大的政策支持下，美國經濟活動及就業市場都有改善；通脹出現上升乃由臨時因素導致；整體金融狀況保持寬鬆。然而，不同的官員認為，要經濟在達致就業與通脹目標上取得重大進展還須一段時間。



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