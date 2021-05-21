新股托高估值回佣補償 證監擬源頭堵截「微信女股」

港股市場去年湧現社交平台炒股騙局，證監會為打擊此「微信女」唱高散貨歪風，曾凍結多個關聯戶口，又拘捕散貨集團主腦。該會昨再度出手擬從源頭治理亂象，發聲明指將打擊首次公開招股(IPO)失當行為，包括新股故意托高招股價，以滿足最低市值要求，亦提供高額回佣以協助承配人托價，而這類股份很有可能最終淪為「微信女股」。證監會在調查「唱高散貨」的過程中了解到，在近期IPO項目內，可能沒有足夠的投資者真正對項目感興趣，部份新股涉嫌「非真實地滿足新股上市規定」。該會認為，這些可疑的安排或是用於日後操縱股份，例如「唱高散貨」。高回佣助承配人托價 符最低市值要求具體來說，部份IPO項目或將招股價托高並分配給受控制承配人，以滿足主板的5億元最低市值規定。其後，部份上市開支可能以回佣形式，輸送給上述有份協助托價的受控制承配人，以向他們作出補償，或資助這些承配人認購價格被托高的股份。根據證監會披露的數據，市值低於6億元的IPO項目的平均包銷佣金率，由2017年大約4%，大幅攀升至去年的12%。這些高昂的包銷佣金連同其他上市開支，與該IPO項目的集資淨額不合比例。甚至在更極端的個案中，IPO項目中支付給各經紀行的整體包銷佣金率超過20%，其中一些經紀還從佣金池中收取更高的佣金率。證監會行政總裁歐達禮表示，若有跡象顯示，沒有足夠投資者真正對某新股招股項目感興趣，監管機構將採取行動。他指，正加強審查出現預警跡象的有問題申請，監管機構有需要時會使用監管權力，反對或拒絕某項申請，證監及聯交所正緊密合作，嚴格檢視每個上市申請人的估值，以及其他合規情況。證監會亦支持聯交所根據其市場區分策略，按照主板定位來設定合適的盈利要求，藉以維持香港股票市場質素的舉措。