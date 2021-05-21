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私有化消息刺激 創興銀行飆五成

2021-05-21 列印
　　創興銀行(1111)獲大股東越秀集團以溢價逾51%提出私有化，昨復牌後旋即飆升，全日最高升上20.45元，大漲48.6%，創逾5年高位；成交量亦急增至1780萬股，屬多年來罕見，涉資3.59億元。仍持有創銀股份的廖創興企業（194）未有明確表示公司會否接納私有化出售創銀的股份。

　　廖創興企業昨舉行股東周年大會，會上有股東問及創興私有化一事，執行董事李偉雄回應指，公司曾討論創銀的管理問題，目前公司持有該行約1000萬股，如出售後將獲得大約3億元，但未有明確表示公司會否出售創銀的股份。



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