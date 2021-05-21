  • 2021年5月21日 星期五
  • 30º
  • 80%
熱門： 新垣結衣星野源華英中學安格斯牛肉吳業坤

日報新聞 > 財經

港交所擬調升盈利要求六成

2021-05-21 列印
　　港交所(388)在新任行政總裁歐冠昇履新前，出台早前業界爭議不斷的主板盈利新規，符合本報早前的預測，根據諮詢總結，交易所擬將盈利規定調高60%，即最近三個財年盈利合計8000萬元，於明年1月1日生效，這是自1994年推出盈利要求至今首次調整。

　　有別於諮詢文件中提高1.5至2倍具爭議的盈利門檻，港交所接獲約100份業界回應後有所妥協，建議主板上市申請人在過去三個財年中，首兩個財年所需的最低盈利總和為4500萬元，最後一個財年為3500萬元，三年合計8000萬元，即較原本提升60%。







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd