比亞迪染藍成真 信光碧服爆冷入恒指

恒指公司昨日公佈成份股變動，比亞迪（1211）終於成功染藍，惟信義光能（968）及碧桂園服務（6098）卻爆冷入選，由於未有成份股遭剔出，成份股數目將由55隻增至58隻。由於多隻重磅新經濟股均未獲納入，市場人士估計，偷步炒「染藍」的股份下周一難免受壓。恒指公司早前為改革指數諮詢市場意見，並在今年3月初發表諮詢結果，當中提及將恒指成份股數目，在明年中前由55隻增至80隻，最終目標是增至100隻。不過在昨日公佈的變動當中，只是新增3隻藍籌股，總數只增至58隻，增加數目較預期少。換言之在未來四次指數變動中，要合共增加22隻成份股，才可達到原定的80隻目標。重磅新經濟股「大熱倒灶」恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄回應查詢時表示，明年中達至80隻成份股只是一個「目標」，要增加幾多隻成份股，還要視乎進行檢討時的市場情況。市場早前預期將有重磅新經濟股加入恒指，結果「大熱倒灶」，黃偉雄並沒有評論指數變動結果，只說按照3月公佈的改革方案，今次的藍籌新貴是從7個行業組別挑選出來，該7個行業包括金融、資訊科技、消費、地產建築、公用事業及電訊、醫療保健、能源和工業等。恒指公司在收市後才公佈指數變動結果，但個別新經濟股因憧憬「染藍」炒上，包括快手（1024）、京東（9618）以及網易（9999）等。耀才證券研究部總監植耀輝估計，「爆冷」入恒指的信義光能，下周一將有不錯升幅，至於染藍失敗的股份難免有沽壓。嗶哩汽車之家納科指其他指數變動方面，國指納入比亞迪（1211）、恒大物業（6666），剔出粵海投資（270）、聯通（762）以及中國鐵塔（788）。近期當炒的科技指數，則有汽車之家（2518）以及嗶哩嗶哩（9626）成為新貴，剔出中興通訊（763）、鴻騰精密（6088）以及祖龍娛樂（9990）。至於身為滬、深港通參考指標的綜合指數，則加入四隻成份股，包括醫渡科技（2158）、微創醫療（2160）、汽車之家、諾輝健康（6606），並沒有股份遭剔出，總數由502隻增至506隻。