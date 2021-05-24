三藍籌新貴勢受追捧 港股本周料續上落市

「五窮月」接近尾聲，證券業人士預計，後市繼續受制於外圍市況，本周港股難以擺脫上落市格局，恒指於28000至29000點徘徊。另一方面，獲納入恒指的比亞迪（1211）、碧桂園服務（6098）、信義光能（968）料有資金追捧。上周美股反彈，科技股走勢改善，帶挈港股出現反彈，全周累升430點或1.5%。惟上周五夜期收報28283點，低水175點。以重磅股預託證券走勢推算，恒指今日或低開28點，至28430點。恒指夜期ADR向下光銀國際董事總經理林樵基表示，大市本周仍然維持上落市格局，預料上落區間為300至500點，即約28000至29000點，由於美國第一季經濟數據，大部份均在市場預期之內，短期可留意疫情狀況，包括本港疫情仍未「清零」，以及台灣等疫情發展。他又提到，由於上周末新經濟股表現造好支撐大市，相信為利好訊號，本周新經濟股表現料會繼續向好，由於近期疫情反覆，加上早前新經濟股已有較大調整，以及近期內地監管部門對大型科技企業調查等消息減退，或令科技股氣氛向好。另一方面，他認為上周被納入恒指成份股的比亞迪、碧桂園服務及信義光能料為市場焦點。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，預料恒指本周仍維持區間上落，短期或於28000至28800點區間波動，未來可留意企業季度業績，包括科網股等，另外需要留意通脹等相關消息。上周染藍的藍籌新貴，溫傑指出，相信短期內仍會有資金追捧，而其他「染藍」呼聲較高的股份，早前升勢有炒作因素，料短期會回吐。不過他預料，季檢中最為受惠的股份為阿里巴巴（9988）及美團點評（3690），由於三隻藍籌新貴新貴於恒指比重不足1%，但阿里、美團佔比則分別增至逾7%，資金受惠程度相對較大。京東物流表現惹關注新股方面，溫傑指，京東物流（2618）會否再度掀起新股熱潮，要視乎本周五（28日）首日上市表現。另外，本周中美有多項經濟數據公佈，包括周四（27日）公佈的內地4月規模以上工業企業利潤等。此外，上海復旦（1385）公佈，擬發行不超過1.23億股A股，佔發行總股本比例不超過15%。股份將於上海證交所科創板上市。