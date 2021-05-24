匯澤：SPAC供不應求 港宜引入吸內地科企

特殊目的收購公司（SPAC）盛宴席捲全球，吸引富豪家族垂涎，紛紛進場擬分一杯羹。有「亞洲SPAC教父」之稱的匯澤亞洲創始合夥人王幹文接受訪問時稱，現時SPAC遠遠不夠供應內地市場，認為香港有必要引入SPAC吸納上述企業，以免導致資金流走。王幹文認為，在美國市場上，SPAC發起人擁有中港背景佔少數，即使去年SPAC掀起狂潮，由內地人和香港人發起的SPAC數量，分別僅有4隻和6隻。在美上市的SPAC若擬合併中國項目，在溝通以及考慮能否產生協同效應，他認為「會經歷好痛苦的過程。」因此全球資本爭相成立SPAC搶奪「獨角獸」下，內地可供合併的優質項目池依然廣闊。中港背景發起佔少數王幹文坦言，推SPAC與打擊殼股存在一定矛盾，但監管機構要釐清概念，同時大膽行事，或可在《上市規則》下，為SPAC成立一個獨立的章節。他認為可考慮與內地溝通，先試行設置門檻，如集資困難的內地初創公司。王幹文續指，新加坡年初出台的諮詢文件過於保守，吸引力欠佳，又說：「SPAC的投資者、發起人、目標公司，三者利益須得以平衡，遊戲方可繼續。」這也是港府在引入SPAC時值得考慮問題。過去數年新交所年均上市10間公司，撇除REITs，平均市值約1億美元，惟要求SPAC最低發起金額約2.2億美元，其合理性值得斟酌。他又指在投票模式上，新交所仍較落後，如不允許發起人對併購目標投票表決、投資者若想「回水」必須投下反對票等。新交所方案吸引力欠奉若SPAC最終併購失敗，無疑發起人將首當其衝損失慘重。王幹文表示，發起人確實有壓力，或出現為趕最後限期，倉促合併尚未準備好或高估項目情況發生，但他指出，現時SPAC進行合併時多數會引入專業投資者參與。