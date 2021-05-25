日均新增確診減至近一年低 疫情放緩虛幣喘穩 杜指升186點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34393點，升186點；納斯達克指數收報13661點，升190點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.05港元，較香港收市價升0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見592.42港元，較香港收市價升6.92港元。
英、法、德等歐洲三大股市中段均微升，恒指期貨夜市中段升57點報28374點，低水38點。
美國傳媒根據約翰霍普金斯大學數據統計，表示截至周日為止，過去七天當地平均每日新增確診人數減少至2.6萬人，是去年六月以來最低，消息支持美股造好。
疫情放緩市場憧憬經濟加快回升，支持用油需求，令紐約原油期貨每桶升1.7%報64點六美元；倫敦布蘭特期油升1.4%至67.4美元。
科指失守8000關
比特幣稍為回穩，昨晚早段報37590美元，而高盛亦給予虛擬貨幣交易平台Coinbase買入評級。
中央有意強化監管平台企業金融活動，新經濟板塊明顯「拖後腿」，科指失守8000關，收造7876，下降約1.9%，中止四日連升；恒指反覆偏軟，收造28412，下滑46點，10天線（28269）失而復得；大市投資氣氛淡靜，成交總額縮減至近1209億元。
國務院副總理劉鶴在金融委會議上，表示要強化平台企業金融活動監管，科指跑輸大市。小米（1810）跌2.91%收報26.65元，為跌幅最大藍籌股；獲上調恒指比重的美團（3690）跌1.53%收報271元；阿里（9988）跌1.44%收報205元；騰訊（700）除淨，收跌0.24%報585.5元。