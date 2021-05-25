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港交所總裁履新 傳整肅內部文化

2021-05-25 列印
　　港交所（388）新任行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）昨日正式履新，展開為期三年的掌舵之旅。彭博報道指，自從交易所上市科爆賄賂醜聞，主席史美倫認為新任掌舵人的首要任務是整肅內部文化，而歐冠昇因曾任職大行，具備整頓的經驗而被看中。

　　彭博報道指，前港交所行政總裁李小加任職期間，交易所盈利節節高升，但另一方面由於其監管放鬆，導致投資者保護不當、殼股炒作氾濫等問題為人詬病。投資基金公會行政總裁黃王慈明在電郵中直言：「當時發行人的聲音似乎高於投資者。」



　　港交所早前通告顯示，歐冠昇出任摩通亞太區主席兼首席執行官期間，摩通在香港被證監會、金管局開出3張罰單，共涉資4810萬元，但歐冠昇個人未涉案件受查、紀律處分行動或公開譴責。
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