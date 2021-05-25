碧服甫晉身藍籌新貴 即配股兼發債吸117億

碧桂園服務（6098）上周五才獲選將會晉身恒指成份股，這邊廂「染藍」，那邊廂便趁機集資。碧服昨日傳出擬配股及發債，共集資約117億元。有外電引述銷售文件指，碧桂園服務計劃以每股作價74.25元至75.5元，配售1.045億股，較昨日收市價80.05元，折讓5.7%至7.2%，集資最多約78.9億元。集團亦擬發行約38.8億元零息可換股債券，籌集的資金將用於收購及合併、業務擴張等用途。碧服配股由瑞銀、中金及摩根士丹利為聯席簿記管理人。碧桂園服務將在6月7日納入恒指成份股，消息刺激其股價昨日升2.2元或2.83%，收報80.05元，而在收市後便傳出配股及發債消息。伍碧君:「染藍」獲市場認可碧桂園（2007）首席財務官伍碧君昨日在股東大會上表示，對於碧服「染藍」感到高興，並指獲得市場認可，但是有股東表示憂慮物管股市值高過地產股，伍碧君解釋，因為地產行業已經從成長期變為成熟期，所以市場對其持觀望態度，惟只要保持自身優勢，相信股價將不斷向上。碧服市值為2422.5億元，而碧桂園的市值僅約2170億元。碧桂園在2018年分拆碧服以介紹形式上市，並把所持的碧服分派予股東，每持有8.7股碧桂園獲分派1股碧服，分派後碧桂園主席及大股東楊妍惠為碧服最大股東，目前持股約48%。碧服首日上市收報10元，現時股價已升8倍。另外，去年碧桂園的毛利率跌至22％，管理層解釋毛利率下降，主要因為2017年和2018年低毛利項目進入交付期，而有關項目已陸續完成結算。該公司預計全年毛利率有顯著改善空間，因為銷售毛利率在今年上半年已見底，下半年將慢慢回升。