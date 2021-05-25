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石藥中生製藥首季盈利大升

2021-05-25 列印
　　兩家藍籌藥業集團石藥集團（1093）及中國生物製藥（1177）今年首季盈利均大升。石藥集團公佈，截至今年3月底止首季盈利14.7億元（人民幣，下同），按年升26.9%，收入則按年升9.9%至67.3億元，每股基本盈利12.29分，不派息。中國生物製藥首季純利更按年急增1.19倍至19.1億元，每股基本盈利10.19分，派首季股息每股2港仙。

石藥料，未來三年將上市新產品約60個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個，這些產品的上市將支撑公司未來的高質量增長。



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