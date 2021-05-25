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創銀將推大灣區置業跨境按揭

2021-05-25 列印
　　正進行私有化的創興銀行(1111)正力攻跨境按揭貸款服務，總經理兼個人銀行部主管吳秀慧表示，該行現階段為港客提供的內地物業按揭套現服務初步反應熱烈，下階段則計劃於今年底或明年推出助港客在大灣區置業的跨境按揭貸款服務。

        就創銀今年首季的個人銀行業務表現，吳秀慧稱，首季來自銷售投資及保險產品的費用收入按年錄得雙位數增長；存款業務收入因受低息影響而受壓，惟利息成本低為貸款產品帶來優勢。



        展望未來季度前景，她指，雖然近期市況波動，但該行產品多元化，且市場利率已相對穩定下來，故情況漸趨穩定。





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