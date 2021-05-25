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失大客又受政府冷落 阿里雲業績減弱

2021-05-25 列印
　　內地科網巨頭阿里巴巴（9988）前景持續不明朗。據報阿里旗下雲計算業務「阿里雲」，失去其主要客戶、社交媒體抖音母公司字節跳動，除此之外，「阿里雲」亦被部份中國政府客戶冷落，包括難以得到內地政府機構的合約，甚至連邀約與官員、國企客戶開會都有困難。據引述知情人士報道，字節跳動已終止將國際數據儲存於「阿里雲」，轉為僅購買伺服器。

　　報道又指，由於阿里及螞蟻集團近期受內地更嚴格監管，「阿里雲」近月難以獲得政府機構及國企新定單，甚至連邀約官員及國企客戶開會都有困難。



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