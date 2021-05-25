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澳門上月旅客增71倍 預期數目穩步增長

2021-05-25 列印
　　在內地客帶動下，澳門四月份入境旅客按年大增71倍，但仍只及疫前2019年4月的23%。澳門旅遊局局長文綺華預期，夏季假期平日遊客數目可穩步增長，日均料有逾3萬訪客，周末料有約4萬名訪客。澳門統計暨普查局公佈，上月份入境旅客居達79.48萬人次，按月增加5.3%，按年大升71倍，但只及疫情前即2019年4月的二成三。按客源分析，上月內地旅客按年增68.6倍，至73.09萬人次，香港及台灣地區旅客分別有5.67萬人次及7091人次。今年首4個月共有253.32萬人次入境，按年跌21.6%。



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