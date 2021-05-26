儲局官員放鴿 通脹憂慮緩和 美股反覆 杜指收市跌81點

美國聯儲局官員再為通脹憂慮降溫，加上美國半數成年人將完成接種新冠疫苗，美股早段表現反覆，三大指數早段向好後回落，中段重拾升勢。杜指曾升118點，高見34511點；納指曾升90點，報13751點；標普500指數則見4213點，升16點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34312點，跌81點；納斯達克指數收報13657點，跌4點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.97港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見608.46港元，較香港收市價跌1.54港元。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）和亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）等官員近期發表的言論，持續淡化通脹急升和聯儲局收緊寬鬆貨幣政策的擔憂。大摩料年底開始「收水」堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）則認為，不應看輕美國通脹升勢，面對後疫情時代的經濟情況，貨幣政策必須隨着不同的通脹和就業指標進行調整，不僵化的政策反應非常重要。市場對於通脹的擔憂有所緩和，美國10年期債息跌破1.6厘，暫報1.579厘。摩根士丹利首席執行官James Gorman表示，市場已清楚看見物價上升，料聯儲局將在今年底前開始縮減買債規模，並在明年初開始加息。經濟數據方面，美國二月20大城市樓價指數按年上漲13%，為2005年12月以來最大漲幅，當地三月房價按月上漲1.4%，按年則升近14%。當地四月新屋銷售按月跌5.9%，以年率計為86.3萬間，較市場預期的97萬間為少，顯示樓價上升及供應緊張。歐洲股市個別發展。科技股領漲，升約 1.5%；礦業股回吐，挫1.7%。英國富時100指數收報7029.79點，跌21點。德國DAX指數收報15465.09點，升27點。法國CAC指數收報6390.27點，跌18點。金價靠穩，逼近一千九百美元關口。6月份紐約期金接近收市時報1,898.7美元，升14.2美元，升幅0.75%。港股方面，內地A股強勢彈出，加上隔晚美股向好，帶動恒指高開49點後愈升愈有，一度炒高516點，高見28929點，收報28910點，飆498點，成功收復20天線（28512）、50天線（28661）和100天線（28842）。大市交投活躍，成交金額增至1678億元。港股勁升498點內地股市全線漲逾2%，上證指數收報3581點，升2.4%，連升兩日；深成指數收報14846點，揚2.34%；滬深兩市成交合計約1萬億元人民幣。光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股未來一兩日表現關鍵，只要企穩28600至28800點、A股持續造好，兼且投資者對美國通脹預期降溫，則有條件進一步看好後市。