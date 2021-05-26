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人幣匯價創三年新高

2021-05-26 列印
　　美元走弱加上南水北上湧入內地股市，帶動人民幣資金需求，刺激人民幣兌美元創近三年新高，離岸價（CNH）升穿6.4，最高報6.3922。在岸價（CNY）方面，市傳內地國有大行出手助遏止人民幣升勢，以至在岸價未能破6.4關口。

　　人民幣在岸價昨日日盤收報6.4078，大升215點子。離岸價全日最多升174點子，截至晚上8時半離岸價報6.3981，升115點子，每百港元兌人民幣全日徘徊於82.35至82.70。



　　《路透》引述消息透露，國有大行力阻在岸人民幣過快升破6.4，一名消息人士指，當離岸價突破6.4關口後，國有銀行迅速於在岸市場出手緩和人民幣升勢。另一名消息人士則指，午後美匯指數擴大跌幅，有國有大行出手購匯，但認為在岸價升破6.4是時間問題。
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