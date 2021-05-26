傳三中企擱置赴美 港有望成上市首選

中概股赴美上市熱潮或將會放緩，據報受到市況波動，加上投資者對於成長性行業投資意欲下降等所影響，有至少3間中資企業，擱置在美國上市計劃。有分析指，預料此舉或會令更多中國公司來港上市，利好本港新股市場，有望令本港成為中資企業境外上市首選。據外電報道，於美國準備上市的公司，一般會在提交文件兩周後啟動路演，惟近日有3間中資企業，包括單車共享平台哈囉出行、音頻分享平台喜馬拉雅和雲計算公司七牛雲，均於逾兩星期前已向美國證交會（SEC）提交上市文件，但目前紛紛決定推遲投資者認購計劃。報道引述律師事務所Hogan Lovells的大中華區私募主管Stephanie Tang指出，近期股市普遍下挫，以及上月初幾家新上市公司掛牌表現不佳，引發IPO市場回調，令市場可預測性下降，令部份參與者可能會選擇觀望，以待更佳投資時機。表現低迷股價紛潛水近期在美上市的中概股表現低迷，據悉今年在美國上市的34隻中概股之中，近6成已跌穿招股價。當中保險科技公司水滴公司的股價已潛水約38%；電子商務平台洋蔥的股價亦較招股價低逾8%。光銀國際董事總經理林樵基表示，相信消息有利港股市場，由於早前美國已提升當地上市中國公司審計要求，相信該等公司考慮多方面因素後，放棄美國上市亦「唔出奇」，並預料此舉或會令更多中國公司轉移至本港上市，因該等公司較為熟悉香港市場，加上新加坡等市場的流動性亦未有香港般充裕，故本港市場相信會為中資公司於境外首選。新希望服務首掛微升此外，內地物管股新希望服務（3658）昨日上市，首日掛牌表現一般。該股開報3.8元，其後受壓，全日高見3.95元，低見3.71元，收報3.82元，較招股價3.8元高0.5%，若不計手續費及佣金，每手1000股賺20元。