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三恒科指ETF內地首掛 募資不足30億遜預期

2021-05-26 列印
　　月初內地首次獲批的6隻恒生科指ETF（交易型開放式指數基金）中，博時(159742)、華夏(513180)和易方達(513010)三隻ETF昨日搶閘掛牌。

  3家機構旗下的ETF昨率先掛牌，募資金額分別為14.56億元、12.01億元和3.12億元。以上3隻ETF的首次募資規模合計不足30億元，且據已披露的資料首批6隻ETF的募資規模更不足50億元，與早前設置高達280億元的募資上限相差甚遠。



  雖然3家機構募資遜預期，但亦足以帶動北水淨流入錄87.32億元人民幣。

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