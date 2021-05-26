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金山軟件多賺17.6倍 每股盈利0.09元

2021-05-26 列印
　　金山軟件（3888）截至今年3月底止首季，賺1.16億元（人民幣，下同），按年大增17.6倍，按季跌47%，每股盈利0.09元，期內收益為15.6億元，按年增33%，按季跌3%。期內來自網絡遊戲及其他和辦公軟件及服務的收益，分別佔季內收益51%和49%。

　　該公司於期內來自網絡遊戲及其他業務的收益為7.9億元，按年跌1%，按季跌7%。同比略微下降主要由於手遊的收益減少，部份被《劍網3》收益增長所抵銷。



  來自辦公軟件及服務業務的收益為7.71億元，按年增104%，按季增2%。



　　

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