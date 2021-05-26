內地疫後復甦商機無限 歐冠昇：港成重要橋樑

港交所（388）行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）履新次日，出席「LME Asia 2021亞洲金屬研討會」發表上任後首場演說。他表示，內地疫後經濟增長動力加強，金融市場加速開放，創造出史無前例商機，香港從中扮演重要的橋樑角色，這是他加入港交所原因，並且一直以來很欣賞這份工作，亦非常榮幸能加入其中。歐冠昇在他的演講首秀中，率先介紹了自己的花名叫「Gucho」，出生於阿根廷，又指當地除了紅酒、牛排、足球、探戈舞出名，同時也是拉丁美洲最大的資源大國，而中國是其重要的出口商品市場之一。大宗商品需求可望復甦歐冠昇表示，在亞洲任職期間親眼目睹了該地區韌性和力量，不管未來好壞，均有信心亞洲能較以前更快實現強力反彈，製造業和消費業能快速復甦，以及大宗商品尤其是基本金屬需求亦得以恢復正常。他續指，中國是最大精煉金屬的消費國，佔全球45%至57%，他對其大宗商品行業前景樂觀。而香港擁有自由流通的信息和資本等優勢，又是「最國際化的中國城市、最中國化的內地以外的城市」，相信能從中保持高度競爭力和吸引力。此外，港交所主席史美倫在會上指出，國際商品市場進入後疫情時代，亞洲，特別是中國在全球商品採購、處理和定價扮演重要角色，而港交所是這些全球趨勢中心。同時，中國經濟增長帶有強烈資源高密度性，這將為全球商品行業帶來機遇，港交所作為橋樑，能幫助連接內地和國際投資者。她認為，綠色能源板塊需求，連同中國在世界商品市場重要角色，正在改變商品市場，加上碳中和和全球政府承諾更添一份先機。這將大幅增加環球對大宗商品需求，例如銅、鎳、銀、鋰、鈷等在電動車上應用。