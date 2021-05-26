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碧服微盟配股及發債 合共籌200億

2021-05-26 列印
　　藍籌新貴碧桂園服務（6098）及SaaS概念股微盟（2013）昨日正式宣佈配股及發債，集資淨額分別共154億元及46億元。兩者的集資額均較早前市傳的117億元及43.2億元高。碧服計劃以每股75.25元，配售超過1.39億股新股，集資淨額約104.24億元。另外，集團擬發行零息可換股債券，本金總額50.38億元，集資淨額約50.03億元。微盟亦擬以每股15元，配售1.56億股新股，集資淨額約23.1億元。另外，計劃發行5年期3億美元零息可換股債券，集資淨額約2.94億美元。



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