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傳亞馬遜斥700億 購美高梅影業

2021-05-26 列印
　　美國電商巨頭亞馬遜進一步擴大影視業務版圖，將收購荷里活電影公司美高梅MGM Studios。外電引述消息人士指，亞馬遜以介乎85億至90億美元（約663億至702億港元），即將完成收購美高梅。此為亞馬遜第二大收購交易，僅次於2017年以137億美元收購連鎖超市Whole Foods。

  消息人士表示，雙方最早或在本周公佈達成協議，而自今年初起，亞馬遜與美高梅的談判斷斷續續，惟最近數周一直進行獨家談判。去年12月，美高梅包括債務在內的估值約55億美元。兩間公司均未有回應上述報道。





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