中環IFC外望——中銀手機開戶口 試行「智方便」認證

中銀香港（2388）率先試推手機銀行開戶可用「智方便」（iAM Smart）流動應用程式進行身份認證，現階段該服務只供該行特選客戶使用，預計今年第三季將全面開放予所有客戶。該行昨日宣佈，將讓客戶試行在手機銀行開立帳戶時，可選擇以香港特區政府的「智方便」流動應用程式進行身份認證，客戶同時可選擇使用「智方便」「填表通」內已儲存的個人資料，自動填寫手機開戶表格，省卻進行人面辨識及人手輸入個人資料時間。中銀香港個人數字金融產品部副總經理張穎思（見圖）表示，今年首季該行的手機開戶數目按季上升65%，手機銀行整體活躍客戶數目亦按年上升超過三成，反映客戶對使用電子銀行服務處理個人財務的需求日增。是次中銀採用「智方便」流動應用程式進行手機銀行開戶數碼身份認證，有助進一步改善該行手機開戶服務。助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身份）潘士強稱，「智方便」自去年12月底推出以來，登記人數一直穩步上升，至今已錄得超過35萬人登記，約有260萬人次曾透過「智方便」接達及使用所需網上服務。傳長和減持AlipayHK股份據報長和（001）在支付寶香港（AlipayHK）持股進一步下降至不足兩成，螞蟻則佔八成。長和及阿里（9988）以持有AlipayHK全部股份的CKHH Alipay，於2018年2月首度增資引入長和後，雙方持股各一半。去年9月CKHH Alipay增發股份，惟只向螞蟻配發，涉及4970.9萬股，涉資6200萬美元。完成後螞蟻持股升至60.3%，長和則攤薄至僅39.7%。CKHH Alipay上月才向公司註冊處遞交的年度申報表，據本地傳媒報道，長和於去年9月2日不但沒有注資AlipayHK，更把CKHH Alipay約4810.57萬股轉讓給螞蟻，惟未有披露作價，令長和及螞蟻持股分別變成19.9%及80.1%。AlipayHK發言人僅表示，是次變動是雙方為進一步提升AlipayHK營運效率，而共同作出的決定。高瞻