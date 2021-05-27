預計籌246億 獲女股神購380萬股 傳京東物流一手中籤率8%

京東物流（2618）再掀新股熱潮，據市場消息指，京東物流一手（100股）中籤率僅8%，抽300手（3萬股）方穩中一手。另外，有「連登契媽」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood，旗下基金亦從國際配售中購入380萬股，涉資1.5億元。京東物流配發結果將在今早出爐，並在收市後開始暗盤交易，明日掛牌。此前市場有消息傳出，該股將以接近40.36元下限定價，預計集資約246億元，或成今年第二的新股「集資王」。市傳其一手中籤率僅8%，抽300手方中一手。抽300手穩中一手據報京東物流公開部份獲超購715倍，觸發回撥機制，公開發售比例由3%增至9%。該股凍資5731億元，有望成為新股史上排名第五的「凍資王」，其同系的京東健康（6618）則排名第四，當時凍資額達5743.5億元。京東物流無疑成為近期「打新」散戶心頭好，有「連登契媽」之稱的Cathie Wood，旗下新推出的太空探索創新ETF（ARKX）在周一（24日）也買入380萬股京東物流，涉資約1.5億元，估計是從國際配售渠道「拎貨」。另一方面，現時有關京東物流場外交易消息不斷，早前有傳投資者以64元放售60萬股股份，近日又傳出有投資者以低於每股50元沽出，令人難以分辨是否有真實成交發生，亦不排除是有心人傳播假消息，影響股價升跌。華盛證券分析師聶振邦認為，若以京東物流估值400億美元推論，每股合理值應為51.2元，較招股價上限43.36元高約18%，中籤者如暗盤超過58元，即較招股價上限高逾三成，應考慮止賺離場；無貨者只宜在48元或以下進場，若股價不如預期反跌，跌至40元應考慮止蝕離場。理想憧憬回流抽升7%此外，市場上不乏有關中概股理想汽車（LI）回港第二上市傳聞，創辦人兼行政總裁李想回應稱，「錢肯定是多多益善」，令人揣測其回流機會大增，刺激其股價於美股早段曾抽升一成。