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美股窄幅上落 杜指升10點

2021-05-27 列印
　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34323點，升10點；納斯達克指數收報13738點，升80點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見49.00港元，較香港收市價跌0.10港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見613.28港元，較香港收市價跌4.72港元。



　　美國債息平穩，加上亞馬遜落實大型收購，美股昨晚早段窄幅上落，但科技股表現較好。杜指微跌四點報34037點；納指升45點報13706點，升幅0.33%；標指微升不足1點報4189點。

　　歐洲的英、法、德股中段均微跌，恒指夜期報29106點，跌49點，低水60點。

　　美國十年期債息維持在1.6厘以下，稍為紓緩市場對息口上升憂慮。
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