小米首季表現勝預期盈利60.7億升1.64倍

小米今年首季收入達768.8億元，按年增54.7%。當中，來自中國大陸的收入則達394.73億元，按年增加58.7%；而主要來自印度及歐洲的全球其他地區收入達374.08億元，按年增50.6%。期內毛利按年升87.4%，至141.61億元。
料歐洲有較大增長空間
歐洲市場方面，王翔指出，該集團於3年前進入歐洲市場，小米的品牌影響力於歐洲大大提升，產品及銷售渠道等亦拓大，料仍有較大的增長空間；而印度市場方面，當地過去幾星期疫情爆發，目前面臨較大的挑戰，雖然銷售受到一定影響，但線上渠道銷售方面仍可支持客戶的需求，而當地目前生產正常，未來會繼續密切關注當地市場變化。
對於半導體短缺情況持續，王翔表示，該情況為周期性的，數年便會出現一次，惟今次受到疫情影響，令到市場對晶片需求造成誤判，估計供貨短缺問題於今年解決的機會不大，但強調現時小米可用的資源，有信心能夠維持良好增長，故不會對業務造成影響。
電動車業務方面，他續稱，電動車市場正處於起步位置，現時的市場滲透率較低，相信研發及推出相關產品預計至少需2.5至3年，料屆時的芯片供應問題已解決，因此未有擔心會影響其電動汽車業務。
該集團於季內，小米智能手機業務收入515億元，按年升近69.8%；智能手機銷售量升逾69%，至4940萬部，平均售價由去年同期的1038元，按年微升約0.4%至1042.1元；IoT與生活消費產品業務收入182億元，按年升40.5%。