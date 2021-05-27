小米首季表現勝預期盈利60.7億升1.64倍

小米集團（1810）昨日派發首季成績表，表現勝預期，按非國際財務報告準則計量，季內經調整淨利潤60.7億元（人民幣，下同），按年大升1.64倍。該集團合夥人兼總裁王翔預計其雙品牌策略等將會為該集團帶來持續增長。該公司同時宣佈，美國正式撤銷投資小米的限制。小米今年首季收入達768.8億元，按年增54.7%。當中，來自中國大陸的收入則達394.73億元，按年增加58.7%；而主要來自印度及歐洲的全球其他地區收入達374.08億元，按年增50.6%。期內毛利按年升87.4%，至141.61億元。料歐洲有較大增長空間歐洲市場方面，王翔指出，該集團於3年前進入歐洲市場，小米的品牌影響力於歐洲大大提升，產品及銷售渠道等亦拓大，料仍有較大的增長空間；而印度市場方面，當地過去幾星期疫情爆發，目前面臨較大的挑戰，雖然銷售受到一定影響，但線上渠道銷售方面仍可支持客戶的需求，而當地目前生產正常，未來會繼續密切關注當地市場變化。對於半導體短缺情況持續，王翔表示，該情況為周期性的，數年便會出現一次，惟今次受到疫情影響，令到市場對晶片需求造成誤判，估計供貨短缺問題於今年解決的機會不大，但強調現時小米可用的資源，有信心能夠維持良好增長，故不會對業務造成影響。電動車業務方面，他續稱，電動車市場正處於起步位置，現時的市場滲透率較低，相信研發及推出相關產品預計至少需2.5至3年，料屆時的芯片供應問題已解決，因此未有擔心會影響其電動汽車業務。該集團於季內，小米智能手機業務收入515億元，按年升近69.8%；智能手機銷售量升逾69%，至4940萬部，平均售價由去年同期的1038元，按年微升約0.4%至1042.1元；IoT與生活消費產品業務收入182億元，按年升40.5%。