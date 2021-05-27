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網易雲音樂申港上市 傳集資最多70億

2021-05-27 列印
　　網易（9999）將分拆旗下在線音樂平台「網易雲音樂」於港交所上市，昨已遞交初步招股文件，美銀、中金和瑞信為聯席保薦人。據內媒引述消息人士報道，網易雲音樂擬發行2132萬股，相當於總股本10%，上市市值為700億元。該股招股價上限為330元，集資最多70.36億元。

        初步招股書顯示，截至去年底止，網易雲音樂全年虧損擴大至29.51億人民幣，去年同期虧損錄20.16億元。集團解釋，虧損是由於一直專注於通過投資品牌及高質量內容以擴大用戶群體，為長期發展奠基，而非尋求即時的財務回報及盈利能力。





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