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錢果豐：恒生派息政策偏審慎

2021-05-27 列印
　　恒生銀行(011)昨舉行股東周年大會，有小股東關注行政總裁鄭慧敏因病休假對該行的影響，於股東會結束後退休的董事長錢果豐對此回應表示，恒生一切運作如常。他又表示，監管機構要求本港銀行準備充足資本以應對不明朗前景，該行權衡股東利益及經濟等因素後，派息政策偏審慎。

        小股東亦關注低息環境會否令恒生淨息差持續收窄，署理行政總裁關穎嫺表示，正密切留意息口走勢，認為低息環境為貸款業務提供了良好發展機會，該行會積極拓展個人及企業貸款，爭取更多貸款結餘，以抵銷低淨息差受壓的影響。



        





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