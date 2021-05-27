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廣發銀行增發19億股 中壽斥174億購

2021-05-27 列印
　　中國人壽（2628）公佈，為保持公司對廣發銀行的持股比例，公司擬以每股8.81元（人民幣，下同）認購19.83億股廣發銀行擬增發股份，總代價不超過174.75億元。是次交易完成後，公司將持有廣發銀行經增資擴股後的43.686%股份，與交易前持股比例保持不變。

        國壽指出，廣發銀行擬於近期增發股份，募集資金不逾400億元。經該公司董事會審議批准，為保持該公司於廣發銀行的持股比例，該公司擬以約每股8.81元作價，認購約19.83億股廣發銀行擬增發股份，涉資不超過174.75 億元。



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