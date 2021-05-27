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TVB邀重磅藝人回巢 許濤：重視年輕人

2021-05-27 列印
　　電視廣播（511）旗下TVB近期邀請多個重磅藝人回巢催谷綜藝節目，硬撼對手電訊盈科（008）旗下的Viu TV。電視廣播主席許濤昨日在股東大會表示，找來曾志偉及王祖藍及其他藝人在節目類型上作出不同嘗試。

  轉播奧運節目方面，奧運期間會於5條免費電視頻道及OTT平台myTV SUPER上，分別製作500小時及逾1000小時奧運節目。他指出，近期《尋人記》有逾20點滴收視，並吸引內地製作公司想代理節目。他又稱，希望照顧各年齡層的需要，更特別提及「包括年輕人，尤其是年輕人」。



　　

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