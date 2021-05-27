中環IFC外望——梁振英出招投訴 壹傳媒急忙澄清

全國政協副主席、前行政長官梁振英（見圖）就壹傳媒（282）事件繼續出招，質疑壹傳媒遲遲未復牌，以及行政總裁張劍虹言論誤導，表示已以壹傳媒小股東身份，委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及其他董事，要求徹底調查，並保留一切其他法律權利。壹傳媒昨晚發出通告，強調黎智英資產遭凍結，無影響集團財務及運作，並申請今天復牌。梁振英昨日傍晚在facebook撰文，指黎智英資產遭港府凍結後，張劍虹曾公開表示「事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》運作及資金財務絕不受影響」，但股份卻在事後兩日開市前停牌，以待發出黎智英資產遭凍結聲明。梁振英質疑停牌至昨日已經九日，可能變成復牌無期，有理由相信張劍虹「絕不受影響」說法是疏忽、不負責任及或蓄意誤導表述，該公司其他董事至今沒有更正或澄清，亦有同樣法律責任，因此向執法機關，投訴張劍虹及壹傳媒其他董事。長江夥李嘉誠加碼捐款你捐一蚊，長江集團捐一蚊，這種配對捐款方法，長江集團為鼓勵公眾樂善好施而採用。不過今年鑒於疫情仍然困擾香港，長江集團聯同李嘉誠希望出更大力支持善舉實行加碼，你捐一蚊，長江聯同李嘉誠基金會合共捐兩蚊！為了宣傳今次「一加一等於三」概念，長和主席李澤鉅更一分為二，分為兩個孖生兄弟，各手持一蚊捐出，令概念更為突出。長江集團一向樂於捐助公益金，已連續21年榮膺公益金三大最高籌款機構之一。去年公益金成立「公益金及時抗疫基金」，以支援因疫情而影響生計的香港居民，長江集團隨即以一比一配對電話捐款為項目籌款。今年疫情未退，長江集團特別與李嘉誠基金會攜手突破等額配對模式，希望出更多力，鼓勵更多善長共襄善舉，於周六（5月29日）晚上播放的「萬眾同心公益金」電視籌款節目中，只要公眾致電長江捐款熱線「18282」捐一蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會加倍支持捐兩蚊！誠哥都加碼捐款，你唔會唔捐嘛？高瞻