失業救濟初領連降四周 勞工數據理想 杜指升141點

受到勞工市場數據優於預期刺激，美股周四早段揚升，杜指曾升285點，見34608點，升幅為0.83%。標普指數曾升16點或0.4%，報4212點；至於納指早段只升9點或0.07%，報13747點。截至本月二十二日的一周，美國首次申請失業救濟人數為40.6萬人，按周減少3.8萬人，並較市場預期的42.5萬為少。至於對上一周的前值，則修訂為44.4萬人。分析師表示，美國的初領失業救濟人數已連續第四周下降，再創疫情以來新低，且優於市場預期，令大市得到支持。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34464點，升141點；納斯達克指數收報13736點，跌1點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.53港元，較香港收市價升0.58港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見606.42港元，較香港收市價升0.92港元。個別股份方面，飛機製造商波音曾升逾4%，高見252.6美元，為表現最佳杜指成份股。大型科技股表現靠穩，Google、facebook、Netflix及蘋果升不足1%，Tesla則升逾1%。中概股個別發展，百度、嗶哩嗶哩及京東輕微向下，阿里巴巴則升1%。另外，WSB概念股再見異動，AMC院線曾升近兩成，高見23.22美元創新高，遊戲驛站及高斯電子則表現反覆。虛擬貨幣方面，比特幣於過去24小時曾升4%，重上4萬美元水平；以太幣亦升4%，至2879美元。另一數據美國耐用品定單則較預期遜色，四月耐用品定單按月下降1.3%，市場預期有0.7%的增長。歐洲股市周四普遍靠穩。基本資源股領漲，升3%；醫療保健股則下跌約1%。主要股市中以法股表現較佳，巴黎CAC指數收報 6435.71點，升44點，升幅0.69%。英國富時100指數收報7019.67點，跌7點。德國DAX指數收報15406.73點，跌43點。金價偏軟，回落至千九美元關之下。紐約6月份期金收報每盎司1,898.5美元，跌5.3美元，跌幅0.28%。恒指二萬九關整固港股方面，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪通話，是美國總統拜登政府上台後，中美高層官員首次就中美貿協對話，會後雙方表明同意繼續保持溝通。恒指連漲兩日後，於二萬九關反覆整固，高低分別見過29157及28950，最後收市微吐52點造29113。