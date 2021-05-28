京東物流暗盤僅升23% 「頭槌飛」恐賺價蝕息

京東物流（2618）備受散戶青睞，最終獲136.5萬人認購，為新股史上第二多認購人數，但再度出現重複認購情況，數目達8126份，分析估計重複認購主要來自內地散戶，料惹起港交所關注。該股今日正式掛牌，惟昨晚暗盤表現未如預期，耀才暗盤較招股價僅升23%；以孖展抽「頂頭錘飛」者更要「賺價蝕息」。京東物流最終以接近招股價下限40.36元定價，公開發售部分超購714.61倍，凍資5670.5億元，國際發售部分亦獲超購9.8倍。致富證券董事郭家安認為，散戶蜂擁而上但缺乏定價能力，相反擁有定價能力的國際配售投資者態度謹慎，不願意用招股價上限高價接貨，故造成接近下限定價局面。儘管京東物流已啟動回撥機制，公開發售比例增至9%，相當於5482.45萬股，但仍然是一手難求。該股一手中籤率8%，抽300手穩中一手，又獲「頂頭錘飛」58張，分別認購91374手，最終獲發150手。另外認購2000手的「乙組頭」中籤率為0.36%，較認購1000手的「甲組尾」僅0.2%為佳。錄8126份重複認購早於配股結果出爐前，場外市場便出現較招股價高達六成漲幅，交易真假不明，令散戶憧憬暗盤強勁走勢。然而三大暗盤表現令人失望，最終僅錄兩成左右升幅。其中耀才暗盤場高見52.3元，漲近三成，其後升幅收窄至23.4%，報49.8元，每手帳面賺944元。京東物流雖然暗盤升23%，但孖展客仍然「冇乜肉食」。以借九成孖展，利率3.98厘，凍資六日計，認購300手中一手的孖展客僅剛好「打和」，微賺約200元。如以孖展抽「頂頭錘飛」的投資者更要「賺價蝕息」，因孖展息約21.9萬元，要蝕逾7萬元。京東物流吸納大量投資者入飛，交易所發現並拒絕受理達8126份重複申請或疑似重複申請，是早前大熱新股快手（1024）重複認購數的3.2倍。據猜測，其中或因內地人認購居多，皆因他們對京東品牌熟悉程度高。