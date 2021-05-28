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商湯再傳申港上市 不排除A+H同步掛牌

2021-05-28 列印
　　內地最大的人工智能公司商湯科技再傳來港上市。據《IFR》報道，商湯計畫最快年底前來港上市，並會同步繼續推動A股上市事宜。目前，公司就來港上市曾與內部及外部人士探討，對A+H同步上市持開放態度，未有具體決定。

  消息人士指出，內地科創板曾是商湯最理想的上市地，但礙於近期內地監管部門收緊對科創板上市的監管，或令公司申請上市需時更長。



        去年11月份內媒已爆出，商湯8月融資擬為10億至15億美元，當時的目標估值達100億美元。而今年1月公司進行新一輪融資時，估值已達120億美元。

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