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恒生數碼港合作 助創科公司闖灣區

2021-05-28 列印
　　恒生銀行（011）昨日宣布與數碼港達成合作，協助創科港企於大灣區發展，以及融資創投等方面提供支援，將為數碼港企業提供營商方案，當中包括高達50萬元的優先批核貸款、特選外匯及跨境金融產品。

  該行早前推出「創科貸款」，恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍指出，由於公司參與創新科技署「研究人才庫」，就可以免財務報表及抵押批出50萬元的貸款，廣受企業歡迎，亦會配合各地政策、稅務要求，為數碼港社群企業度身訂造銀行財務方案。同時，恒生亦計劃在數碼港學院推行創科人才培育計劃。



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