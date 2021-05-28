該行早前推出「創科貸款」，恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍指出，由於公司參與創新科技署「研究人才庫」，就可以免財務報表及抵押批出50萬元的貸款，廣受企業歡迎，亦會配合各地政策、稅務要求，為數碼港社群企業度身訂造銀行財務方案。同時，恒生亦計劃在數碼港學院推行創科人才培育計劃。
恒生數碼港合作 助創科公司闖灣區
該行早前推出「創科貸款」，恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍指出，由於公司參與創新科技署「研究人才庫」，就可以免財務報表及抵押批出50萬元的貸款，廣受企業歡迎，亦會配合各地政策、稅務要求，為數碼港社群企業度身訂造銀行財務方案。同時，恒生亦計劃在數碼港學院推行創科人才培育計劃。
港相隔11月再三零 海洋公園研優惠谷針
本港疫情持續放緩，昨天沒有新增本地新冠肺炎確診個案，也沒有源頭不明病例，亦沒有輸入個案，達至「三零」狀況，是本港自去年六月中以來，相隔十一個月，再一次「零確診」，但暫有少於五宗初步確診個案。疫情開始受...
2021-05-28
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中方指涉國安拒絕旁聽 澳籍作家被控間諜罪開審
中澳關係緊張。被中方起訴間諜罪的澳洲籍華裔作家楊恆均，其案件於北京開審，澳洲駐華大使對被拒絕旁聽感遺憾。中國外交部就反對，澳方無理干擾，又指中國的司法機關會充份保障楊恆均的各項訴訟權利，包括尊重並落實...
2021-05-28
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為小朋友燃點希望 繪本《飢餓的毛毛蟲》作者逝世
大受歡迎的經典英語兒童繪本《The Very Hungry Caterpillar》（中譯《飢餓的毛毛蟲》）的創作者Eric Carle（艾瑞‧卡爾）於周日逝世，享年九十一歲。Eric Carle的團隊昨日在其facebook專頁發佈這個消息，短短數小時內已引來超過七萬名讀者點擊回應。 《飢餓的毛毛蟲》是一本以拼貼技巧創作的繪本，已被翻譯成超過六十種語言，並在世界各地售出超過三千八百萬本。不過其實毛毛蟲的故事極為單純，就是一條飢餓的毛毛蟲，不斷吃、吃、吃然後蛻變成蝴蝶的蟲生。 在貼文提及卡爾認為這本書是一本關於「希望」的書，而小朋友需要希望。他說：「你就像一隻小小的、不起...
2021-05-28
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯營業經理陳子雄表示，小西灣藍灣半島8座高層F室，面積465方呎，兩房間隔，望山景，以850萬成交，呎價18280元，屬市價水平，據悉，買家為外區客，...
2021-05-28
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失業救濟初領連降四周 勞工數據理想 杜指升141點
受到勞工市場數據優於預期刺激，美股周四早段揚升，杜指曾升285點，見34608點，升幅為0.83%。標普指數曾升16點或0.4%，報4212點；至於納指早段只升9點或0.07%，報13747點。 ...
2021-05-28
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黃潛降魔 百年首冠 小城振人心
維拉利爾周三歐霸決賽與曼聯於波蘭格但斯克激戰百二分鐘打和1:1，互射十二碼險勝11:10封王，可謂小城大意義。事關黃色潛艇是歷來所在地人口最少的歐戰冠軍，本身也創會九十八年來首奪重要錦標，加上陣中一對西班牙國腳謝拉特摩蘭奴向醫護人員致敬，以及柏奧托利斯完成家族三代人夢想，獎盃激動人心。 黃色潛艇靠前鋒謝拉特摩蘭奴開紀錄，曼聯由中鋒卡雲尼近門扳平。兩軍法定時間各一言和，加時再無進帳，互射十二碼維拉利爾全隊均順利中鵠，相反紅魔門將迪基亞突然死亡階段第十一輪宴客，讓對手撇除只有象徵意義的圖圖盃外，創會九十八年來首奪重要錦標。由於維拉利爾市人口只有五萬二千人，該隊更成為史上...
2021-05-28
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美白去斑療程快閃優惠
女士們都渴望擁有白滑肌膚，來到夏天，美白去斑更是重要的美顏任務，觀塘新登場的綜合健美中心Eternity Health Club，便提供一站式美白、打斑、V面埋線、灰甲治療、高溫瑜伽、排毒瑜伽、康復性...
2021-05-26
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同余德丞拍新劇被瘋狂淋水 劉穎鏇濕晒身 唔覺意晒34D身材
自MIRROR出現，香港娛樂圈生態唔同晒，市場趨向年輕化，TVB亦因應大氣候變陣「戒娘」。近日拍緊嘅新劇《青春不要臉》就係針對年輕人市場，用23歲有樣有Body的「上位小花」劉穎鏇（Tiffany）孭...
2021-05-28
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社論——要調整心態 才可保「三零」
香港人抗疫的努力沒有白費，昨天錄得「三零」佳績，即無源頭不明個案、無本地確診，也無輸入病例，但出現數宗初步染疫個案，故大家仍然要小心提防，切勿鬆懈。要真正「清零」，本港必須推高疫苗接種率，港人要相信科學，放棄觀望態度，主動去接種疫苗，才能令香港走出疫情的困擾。 環顧各地的抗疫工作，均有值得香港借鏡之處。以廣州市為例，荔灣區出現幾名染疫者，該區即採取大規模抗疫行動，全區一百二十多萬人兩天內須接受強檢，而廣州市民眾十分配合，大批人排隊打針。截至上周五，廣州有七百零五萬人打了第一針，接種率近六成四，反映廣州人的集體抗疫意識高，也相信疫苗科學的成效。港人需要調節心態，除了視打針為公...
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馬場浮世繪——郭能上訴得直減刑5.30復出
馬會董事局昨午在馬會總部大樓的董事局會議室，聆訊郭能就其違反賽事規例第十四（2）條，認為較早前於本月七日被牌照委員會判罰停賽至馬季結束的罰則過重，所提出的上訴。 由馬會副主席利子厚為首的上訴委員會，經過超過兩小時的聆訊，聽取過進一步供詞，決定將郭能的停賽期由二十八個賽馬天，減半至十四個賽馬日；換言之，郭能可以於五月三十日的沙田日賽起復出，牌照有效期至七月十四日的馬季煞科谷戰為止。同時間，上訴委員會並着令將郭能的保證金發還。今次亦是郭能繼二○一四年四月時，他就董事判罰其不恰當策騎判決提出上訴得直之後，再次上訴成功。 郭能之所以被指違反賽事規例第十四（2）條，事緣於二月三日谷中...
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