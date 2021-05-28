聯想全年多賺77%　增派末期息至24仙

聯想集團（992）昨日派發截至今年3月底止年度成績表，純利大增77%，至11.8億美元，派發末期股息24港仙，派息增11.6%，截至三月底第四季純利亦按年升5.12倍，至2.6億美元。在環球晶片短缺下，首席執行官楊元慶表示，只要集團有效保持現時供應鏈穩健，就可保持增長勢頭。首席運營官Gianfranco Lanci表示，全球於去年第四季起面對晶片短缺，預計趨勢將會持續至少12至18個月，目前部份庫存僅足夠兩至三星期生產，相對過往庫存6至8星期可見嚴重不足，集團將持續尋找機會改善庫存，預期問題不會進一步惡化，若沒有其他零件短缺問題，產品出貨量仍有近兩成增長空間，為消減零件價格上升影響，預計將於未來三至四季，提升個人電腦產品價格以維持毛利。聯想集團去年收入按年增長20%至607.4億美元，受流動業務盈利能力下降拖累，毛利率按年下降0.4個百分點至16.1%，毛利按年增長17%至97.7億美元。個人電腦和智能設備業務收入按年增長22%，至485億美元，佔集團整體收入八成，產品需求受在家工作普及帶動，輕薄筆記本電腦和平板電腦銷量分別按年增長了40%和127%，遊戲本電腦收入按年增長67%，而配合在線學習的Chromebook出貨量亦見219%增長。晶片庫存不足流動業務全年銷售額增長9%，受疫情影響，業務上半年稅前虧損達7200萬美元，但於下半年見改善，收入增39%，虧損收窄至4100萬美元。數據中心業務收入按年增長15%，至63億美元，佔總收入10%，稅前虧損收窄至1.69億美元，主要受惠高利潤率產品規模擴張和增加方案銷售，預計未來增長率能超過70%，智能物聯網的已開發票收入增長43%，未來亦會持續加大投資。