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星展料港經濟增長6%

2021-05-28 列印
　　星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦昨日預計，本港全年經濟增長將達到6%，即回復至2019年水平，零售銷售全年則上升15%，由於本地消費意欲逐步恢復，加上投資氣氛良好，對本港經濟前景審慎樂觀。該行預料，內地全年經濟增長將達到10.5%。

　　謝家曦指出，本港今年第一季表現做好，主要受到去年低基數所致，加上第二季的社交隔離措施較第一季明顯放寬，預料第二季的經濟增長可維持相若水平，該行對本港全年經濟增長預測由4%，修訂至6%。



  零售方面，謝家曦指，本地零售表現仍要視乎何時通關。

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