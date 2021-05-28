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商務部首四月對外投資增3.3%

2021-05-28 列印
　　商務部公佈，今年首4個月，中國對外全行業直接投資2850.9億元（人民幣，下同），按年增長3.3%，折合約439億美元，按年增長11.4%。對外非金融類投資為2228.7億元，按年下降5.2%，折合343.2億美元，按年增長2.2%。

　　商務部發言人高峰表示，期內中國與「一帶一路」沿線國家投資合作取得進展。



　　國家統計局公佈，4月規模以上工業企業利潤年增57%，受上年同期高基數影響，增速較3月回落35.3個百分點。首四個月，工業企業利潤實現同比增長1.06倍，利潤總額達2兆5943億元。

　　

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