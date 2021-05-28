中環IFC外望——李家超致函銀行 處理黎智英資產可囚七年

據路透社報道，在保安局宣佈凍結壹傳媒創辦人黎智英的資產之後，保安局局長李家超致函黎智英的多間往來銀行，包括滙豐及花旗等，表明這些銀行假若繼續與黎智英的帳戶有往來，相關人士可能面臨最高七年的刑期。在李家超發信之前，保安局已宣佈凍結黎智英持有的壹傳媒股權，以及他名下三間私人公司的銀行帳戶。報道指出，除了銀行之外，身在監獄的黎智英本人，同樣收到李家超的信件。信中提及如果對遭凍結的資產進行任何交易，包括將該等資產轉換、將其用作抵押品，或者轉出香港等，將有機會被判處最高七年監禁以及罰款等。路透社引述不具名的私人銀行家以及律師指，事件反映香港的國安機制已擴大至銀行系統，精英階層也受影響。黎智英的財務顧問正尋求專業人士協助，了解如何應付凍結資產帶來的問題。另一方面，壹傳媒周三晚發出通告，交代黎智英事件對公司的影響之後，股份昨天早上復牌，股價一度暴升3.3倍，高見每股8角，其後升幅收窄，收市報2角8仙，升幅仍有五成。樂華家園教長者用Alipay購物政府早前宣佈，計劃向全港每名成年市民，派發五千元電子消費券。但不少長者憂慮電子支付使用複雜。有見及此，觀塘地區組織「樂華家園」，最近舉辦多個長者智能手機班，並專門邀請Alipay HK工作人員到場講解。長者們反應熱烈，部份表示使用電子支付比想像中更容易。他們在開通電子支付後即時到附近的士多、辦館等小商店購物。73歲的文姐說，學會使用電子支付後，就比較安心，「就算唔見咗手機，個錢包仲有密碼，其他人唔知道，所以覺得都好安全。」高瞻