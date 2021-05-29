美團經調整虧損增至38.9億

上季餐飲外賣、到店、酒店及旅遊及新業務為205.75億元、65.84億元及98.56億元，分別按年升1.17倍、1.13倍及1.37倍。惟新業務經營虧損明顯，擴大至80.44億元，2020年同期為13.64億元。餐飲外賣及到店、酒店及旅遊經營溢利分別為11.16億元及27.48億元，前者去年同期虧損7088.1萬元，後者按年升3.04倍。
外賣交易金額倍增
餐飲外賣方面，外賣業務交易金額按年增長99.6%，至1427億元。餐飲外賣日均交易筆數按年增長1.13倍，至3230萬筆。餐飲外賣業務平均定單價值按年減少5.5%。餐飲外賣業務變現率於去年同期13.3%，按年增加至今年首季14.4%。此外，收入按年增長1.17倍至206億元，經營利潤率則由去年首季負0.7%，升至今年首季5.4%。
今年首季社區電商業務「美團優選」進一步擴大地域覆蓋範圍，擴展至逾2600個縣市，基本上完成全國覆蓋目標。儘管因新年假期季節性因素導致二月零售出現淡季，美團優選於季內持續錄得健康增長。
王興：反壟斷無損優勢
由於社區電商行業仍處於初期階段，公司繼續作出大量前期投資，加強產品及服務能力，刺激用戶消費，並繼續加強倉配網絡，以觸及更多消費者。
美團早前涉嫌因壟斷行為，遭市監局立案調查，創辦人王興指，反壟斷調查對互聯網企業重要，公司成立團隊與監管部門保持溝通，合規方面已作出調整，未來會加強相關工作，美團無意獨大，對監管調查亦會無限量配合，認為調查無損公司競爭優勢。