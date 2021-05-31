人幣匯價急升 市場資金充裕 恒指料上試29500點

耀才證券研究部副經理黃澤航對港股本周走勢看法較為樂觀，主因人民幣匯價上升，資金湧入A股市場，對港股會有一定支持。他說，流入資金偏向較權重的金融類股份，對本港金融類股份會帶來支持作用，若中美貿易談判有利好消息，如豁免某項產品關稅，亦利好股市，此外，踏入七月為中國共產黨建黨100周年，中央料會致力維護市場穩定，不願見市場太波動，故他預計恒指短期有機會上試29500點。
美股今假期休市
美股上周五亦見造好，杜指升64點，報34529點；納指則升12點，報13748點。港股ADR比例指數升81點，報29205點。另一方面，今日為美國陣亡將士紀念日假期，美股今晚休市。
黃澤航指亦要留意科網股走勢，如上周五收市後公佈首季業績的美團（3690）虧損擴大，未知市場會有何解讀，另外，美國通脹壓力雖然有所放緩，但仍未能消除市場對收緊流動性憂慮。
另外，宏昌資本管理投資總監潘鐵珊則表示，大市整體會向好，恒指約在28800至29500點爭持，資金仍是炒股不炒市，近日人民幣匯價上升，會利好外幣負債較重的航空股，業績較佳的物管股以及本地的地產股如新地（016）及新世界發展（017）等會有較佳表現。
美團虧損增走勢惹關注
潘鐵珊又指，人民幣匯價上升吸引資金流入內地市場，國企股會受惠，其中內銀股可吸納招行（3968）、中行（3988）及工行（1398）；至於準藍籌股於6月4日（周五）收市後出現「換馬」現象，投資者要小心留意。
恒指服務公司早前公佈，恒指成份股數目將於6月7日（下周一）開始，加入比亞迪（1211）、碧桂園服務（6098）及信義光能（968），權重股佔恒指比重亦會降至8%上限。