券商爆iBond搶客戰 信誠保底回購必賺

新一輪iBond將會於明日（6月1日）開始接受認購，證券商為了搶客各出奇謀，除了免孖展息、免手續費等動輒十項八項豁免收費外，其中信誠更承諾以「保底價」回購客戶獲派的iBond，令客戶即日離場必賺。市場人士認為，認購iBond獲利機會極大，加上認購成本低，值得全家「大包圍」認購。新一輪iBond同樣是每手1萬元，基本發行額為150億元，並可酌情增加至200億元，屆時便會是歷來發行額最大一次。iBond將會每半年派息一次，以最低2厘以及香港6個月平均通脹率計算，以較高者為準。投資者最遲要在下月11日「入飛」，當局將會在6月21日公佈分配結果，並在24日正式掛牌交易。過去七輪均可賺錢港府在2011年首次發行iBond，除了2017至2019年外，其餘都是每年發行一次，今年已是第八輪發行。如果投資者在iBond掛牌當日便沽貨，按照以往七次紀錄，全部可賺錢離場。至於分配方面，在2011年認購1至44手均可全中，最多可獲派45手，其餘6次發行最多獲派3至5手不等。市場普遍預期，今次iBond認購反應仍會相當熱烈。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，現時已有2000至3000名客戶表示有意入飛，大部分認購4至5手。他說以往認購iBond都有利可圖，加上今年還有機會擴大發行額至200億元，預計可吸引大約50萬人認購。證券商為搶生意，都提出豁免各類手續費，當中信誠證券更提出回購優惠，萬一iBond首日表現欠佳，該行也會以102.8元的保底價回購，最終出價在回購價與保底價之間，以較高者為準。專家倡動員全家認購耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，以現時低息環境，認購iBond甚為划算，按照以往經驗，每張飛認購4至5手是合適做法，相信不少人會採取全家總動員的認購策略。